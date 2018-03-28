عواصف ترابية تضرب المنيا (صور)

تسببت العواصف الترابية الشديدة التي تشهدها شوارع محافظة المنيا في هروب المواطنين واللجوء لمنازلهم، للاحتماء بها من الأتربة المنتشرة بكثافة، كما توقفت سيارات الأجرة (التاكسيات) عن نقل المواطنين لانعدم الرؤية وخوفا من وقوع حوادث.



كما تسببت العاصفة في إصابة بعض المواطنين بحالات ضيق في التنفس وسعال مستمر بينما لجأ البعض خاصة الفتيات والسيدات وكبار السن إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.



وانعدمت الرؤية بالطريق الزراعي تماما وأصبح السير بهذه الطرق صعبا جدا وبمثابة مغامرة.



وناشدت إدارة مرور المنيا سائقي السيارات الأجرة والملاكي الحذر وعدم السير في الطرق السريعة إلا بعد تحسن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية وتنفيذ احتياطات المرور وتعليماته.



واتخذت مديرية الصحة الاحتياطات اللازمة بالمستشفيات خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ لسرعة علاج المواطنين المصابين بحالات اختناق بسبب هذه العاصفة وأيضا مرضي الجهاز التنفسي الذين يتأثرون بشدة بهذه الأتربة.