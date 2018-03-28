سيدات الإسكندرية يصطحبن أطفالهن أثناء المشاركة في الانتخابات

حرصت إحدى السيدات بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، على اصطحاب أطفالها معها إلى لجان الاقتراع، حيث ارتدت إحدى بناتها قميصا مطبوع عليه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب أسفلها "تسلم الأيادي".



وحمل الأطفال أعلام مصر، مرددين "تحيا مصر"، ورافعين علامة النصر.



كما توافدت مجموعة من الفتيات إلى اللجان رافعين الأعلام، مرتديات للملابس المموهة.



يذكر أن لجان غرب الإسكندرية شهدت إقبالا كبيرا فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية.



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.