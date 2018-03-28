معمر يدلى بصوته فى الانتخابات بأبوتشت (صور)

أدلى ثانى أكبر معمر فى قنا والبالغ من العمر 100 عام ويدعى أبوالحمد عكاشة بغدادى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة رقم 43 بمدرسة سمهود الابتدائية المشتركة بمركز أبوتشت شمال المحافظة.



وأدلت السيدة رئيسة أحمد عبدالعال والبالغة من العمر 87 عامًا بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة رقم 43 بمدرسة سمهود الابتدائية المشتركة بمركز أبوتشت.



وقال المهندس عزت الخولى، أمين لجنة رجال الأعمال بجمعية من أجل مصر بقنا، إن ابن قريته أصر على الخروج برفقته للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018، رغم كبر سنه وحالته الصحية التى تسمح بالخروج من المنزل ليعطى درسًا لأبنائه وللشباب أمثالهم بالتمسك بحب الوطن والانتماء له.