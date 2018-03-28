«نائب السنطة» يتوقع تخطي نسبة المشاركة بالانتخابات الـ50%

قال النائب محمد بدراوي عن دائرة السنطة بالغربية، إن لديه ثقة كبيرة في أن نسبة التصويت بالمركز قد تصل إلى أكثر من 50% خلال الساعات القليلة المتبقية على إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.



يذكر أن محافظة الغربية بها 14 لجنة عامة و701 مقر تانتخابي و768 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت 3 ملايين و244 ألف ناخب وناخبة.وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الأول، الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي اليوم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.