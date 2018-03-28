عاصفة ترابية تضرب مدن جنوب سيناء
اجتاحت عصافة ترابية مدن جنوب سيناء، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية على بعض الطرق.
وحذرت غرفة العمليات قائدى السيارات من السير على الطريق فى أثناء العاصفة الترابية، منعًا للحوادث.
اجتاحت عصافة ترابية مدن جنوب سيناء، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية على بعض الطرق.
وحذرت غرفة العمليات قائدى السيارات من السير على الطريق فى أثناء العاصفة الترابية، منعًا للحوادث.
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