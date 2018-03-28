شاهد.. عزت أبوعوف بعد الإدلاء بصوته: «مصر أهم من أي حد»

أدلى الفنان عزت أبو عوف، بصوته الانتخابي بلجنة ٨ بمدرسة القومية المشتركة بالزمالك، في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.



وقال أبو عوف، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، مضيفا «انزل وشارك عشان خاطر مصر».



ولفت أبو عوف، إلى أن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن تستدعي الوقوف بجانبها ومساندتها، قائلا «مصر أهم من أي حد».



يذكر أن اللجان الانتخابية بالزمالك فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.