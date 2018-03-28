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الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:19 م

مدير جماعة حقوقية يتعرض للهجوم قرب منزله فى روسيا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
جهاد الخطيب
dostor.org/2108382

قالت جماعة ميموريال، إحدى أكبر جماعات حقوق الإنسان فى روسيا، اليوم الأربعاء، إن رئيس أحد مكاتب جماعة ميموريال، المعنية بحقوق الإنسان فى روسيا، تعرض لهجوم فى جنوب البلاد، وقالت الجماعة إنه هوجم قرب مسكنه فى خطوة ربطتها بعمله.

وتواجه الجماعة الحقوقية حملة لإخراجها من المنطقة، وقالت إن سراج الدين داتسييف، مدير مكتبها فى داغستان، تعرض لضربة قوية على رأسه من الخلف بأداة غير معلومة بعد قليل من خروجه من مسكنه فى مدينة محج قلعة، صباح اليوم.

وصدر بيان عن الجماعة الحقوقية، جاء فيه: «نعتقد أن الهجوم على سراج الدين داتسييف يرتبط بنشاطه المهنى»، مضيفًة أن الشرطة تحقق فى الحادث، وفى يناير، احترقت سيارة تابعة لمكتب ميموريال فى داغستان وتلقى موظفون تهديدات بالهاتف بإحراق مكتبهم بمن فيه».

وتابعت بالقول: «وفى نفس الشهر أضرم ملثمان النيران فى مكتب جماعة ميموريال فى منطقة الأنجوش القريبة، واعتقلت شرطة الشيشان رئيس المكتب واتهمته بحيازة كمية كبيرة من القنب»، وهو ما وصفه بالـ"مكيدة"، وأبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى قلقهما إزاء ما تواجهه ميموريال.

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