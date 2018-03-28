إقبال كثيف من الناخبات على لجان الزاوية الحمراء

تزايد أعداد الناخبات في مقرات لجان مدارس الزاوية الحمراء، مع نهاية الساعة المخصصة للراحة، في اليوم الأخير للعملية الانتخابية.



وطلب أحد أفراد قوات الأمن من الناخبات بالسماح لكبار السن بالدخول أولا، حتى لا يطال الوقت المنتظر لهم.



وقامت الناخبات بترتيب أنفسهن لصفين، كل صف يحمل رقم لجنته، لتسهيل عملية الدخول.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

