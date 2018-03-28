رئيس ائتلاف دعم مصر: إقبال المصريين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية أبلغ رد على المتآمرين

أشاد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بإقبال المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس ائتلاف دعم مصر خلال تصريحات إعلامية، إن إقبال المصريين على التصويت فى الانتخابات هو أكبر رد على المتآمرين وأصحاب دعوات المقاطعة.



ووجه السويدي التحية إلى المرأة المصرية والشباب وكبار السن على تمسكهم بحقهم الدستورى بالمشاركة في الانتخابات، كما أشاد بمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وقال: "كان إقبالهم رائعًا"، داعيًا المصريين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهى اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالى، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

