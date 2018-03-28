«تحرير الأحواز» تتهم إيران بقتل مواطن فى السجن

اتهمت حركة النضال العربى لتحرير الأحواز، السلطات الإيرانية بمقتل مواطن أحوازى، يدعى "على قاسم السارى" 50 عامًا، تحت التعذيب المفرط فى سجن شيبان.



وقالت الحركة إن السلطات الإيرانية انهالت عليه بالضرب بشكل متناوب حتى فارق الحياة، وتسلمت العائلة جثمانه من مقر الطب العدلى لمدينة الأحواز العاصمة.



وظهرت علامات التعذيب على الجثمان فى رأسه وظهره، كما قابلت السلطات عائلته بشكل غير لائق.



ووفقًا للحركة انتشر مقطع مصور، أمس الثلاثاء، تظهر فيه آثار التعذيب على جسد المواطن.



فيما طالب حقوقيون المجتمع الدولى بالضغط علي إيران من أجل تقديم الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على قاسم السارى للمحاكمة.

