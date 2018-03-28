الوطنية للانتخابات توضح موقف مبارك من التصويت فى انتخابات الرئاسة

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من حقه التصويت في الانتخابات وفقًا للقانون إذا لم يصدر ضده حكم نهائي.



وردًا على رصد اسم الرئيس الأسبق "مبارك" بإحدي اللجان الانتخابية، قال "الشريف" خلال مؤتمر صحفى بالهيئة، "وفقًا للقانون من له حق التصويت هو المقيد بقاعدة الناخبين، وغير الممنوع من مباشرة الحقوق السياسية، وأنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده فإنه لا يجوز له التصويت في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف الشريف أن الفترة الزمنية التى يستغرقها وصول كل محاضر الفرز وأوراق الاقتراع من كل اللجان العامة والفرعية على امتداد مصر، تستغرق 5 أيام منذ انتهاء العملية الانتخابية.