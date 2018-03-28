شاهد.. مسنة تصطحب جيرانها للتصويت على «عربة كارو»

اصطحبت مسنة، بكرداسة، سيدات أسرتها، وجيرانها على عربة كارو، تعمل بها في السوق، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهن لصالح الرئيس السيسي.

وحال وصول السيدات إلى مقر لجنتهن، بمدرسة فاطمة الزهراء، بدأن في ترديد الأغاني الوطنية، والزغاريد، والهتافات الوطنية، منها " تحيا مصر، ويحيا السيسي".

بدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

