محمد صلاح يظهر فى لجنة مصر الجديدة الرسمية

طفل لم يتعد الثالثة من عمره يرتدى فانلة المنتخب المصرى والتى تحمل رقم ١٠ وهو رقم نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول محمد صلاح، وتصطحبه فى يدها والدته ووالده.



وأشار بإصبعيه الملونين بالحبر الانتخابى بعلامة النصر.



وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة فى الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهى اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

