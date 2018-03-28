القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:03 م

محمد صلاح يظهر فى لجنة مصر الجديدة الرسمية

طفل يرتدي فانلة المنتخب
طفل يرتدي فانلة المنتخب المصري
أحمد فودة
dostor.org/2108343

طفل لم يتعد الثالثة من عمره يرتدى فانلة المنتخب المصرى والتى تحمل رقم ١٠ وهو رقم نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول محمد صلاح، وتصطحبه فى يدها والدته ووالده.

وأشار بإصبعيه الملونين بالحبر الانتخابى بعلامة النصر.

وبدأت أمس الأول الإثنين، انتخابات الرئاسة فى الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهى اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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