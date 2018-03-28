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الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:01 م

«فيسبوك» يُطلق أدوات جديدة لحماية حسابات المستخدمين

فيس بوك
فيس بوك
وكالات
dostor.org/2108339

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية - اليوم الأربعاء - عن أن "فيسبوك" يعمل حاليًا على إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة، في محاولة لـ"تمكين المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم"، للتماشي مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى التشديد على حماية البيانات.

تأتي التغيرات الجديدة في سياق الخصوصية، بعد ما عصفت بالشركة فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم، المرتبطة بشركة "أناليتيكا كامبريدج".

وحسب الصحيفة، فإن إحدى هذه الأدوات، لوحة تحكم موحدة لمعلومات الخصوصية، كانت قد كشفت عنها شيريل ساندبرج، مديرة عمليات التشغيل في "فيسبوك"، يناير الماضي.

وقال اثنين من كبار موظفي "فيسبوك": "لقد كشفنا الأسبوع الماضي عن كم العمل الذي نحتاج إليه لتطبيق سياستنا، ومساعدة المستخدمين في فهم كيف يعمل فيسبوك".

وأضاف: "أوضحنا كذلك أن الوصول إلى إعدادات واضحة وقوية للخصوصية، وغيرها من الأدوات المهمة ليس بالأمر السهل، وعلينا العمل أكثر لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم".

من جانبها، قالت إيرين إيغان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في "فيسبوك": "نعمل على معظم هذه التحديثات منذ فترة، لكن المستجدات التى طرأت الأيام الماضية أكّدت أهميتها".

وحسب الصحيفة، من المقرر أن تكون هذه الأدوات متاحة لجميع المستخدمين بحلول 25 مايو القادم.

ويستطيع مستخدمو الهواتف المحمولة حاليا الوصول إلى جميع إعدادت الخصوصية من مكان واحد، بدلا من وجودها في أكثر من 20 مكانا مختلفا في أقسام إعدادات الموقع، وذلك من خلال "إعدادات الخصوصية".

ويقول "فيسبوك" إن التحديثات الجديدة هي رد على ردود وملاحظات المستخدمين.

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