القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:00 م

الشرق الأوسط: العراق ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي ــ الإيراني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منار أحمد
dostor.org/2108338

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العراق ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي - الإيراني، مشيرة إلى أن العراق أراد أن يبقى بعيدًا عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قوله، اليوم الأربعاء، أن العراق يريد أن يبقى بعيدًا عن الصراعات الدولية، خاصة واشنطن وإيران، معربًا عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

وبيّن العبادي أن العراق يريد تحقيق توازن في علاقاته مع واشنطن وأيضًا مع طهران، موضحًا أن بغداد تبعد نفسها عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

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