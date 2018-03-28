الشرق الأوسط: العراق ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي ــ الإيراني

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العراق ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي - الإيراني، مشيرة إلى أن العراق أراد أن يبقى بعيدًا عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.



ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قوله، اليوم الأربعاء، أن العراق يريد أن يبقى بعيدًا عن الصراعات الدولية، خاصة واشنطن وإيران، معربًا عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.



وبيّن العبادي أن العراق يريد تحقيق توازن في علاقاته مع واشنطن وأيضًا مع طهران، موضحًا أن بغداد تبعد نفسها عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

