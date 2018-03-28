«الشريف»: شائعات مد التصويت تهدف لمنع المواطنين من النزول

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها،" إن الهيئة لم تصدر أي قرارات حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافى".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالهيئة، أن الهدف من نشر تلك الشائعة هو منع تصويت الناخبين، ونزولهم للمشاركة في الانتخابات بدافع الكسل، أو التأجيل والتسويف، بأن هناك يومًا رابعًا للتصويت.



وأكد المستشار محمود الشريف، خلال المؤتمر الصحفي، أن مثل هذه الشائعات الكاذبة، لا أساس لها من الحقيقة أو الواقع، ومن نسج خيال من قاموا بكتابتها ونشرها.

