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الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:57 م

الإكوادور تشجب لاختطاف صحفيين بالقرب من الحدود الكولومبية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نورهان شوقي
dostor.org/2108328

أعلنت السلطات الإكوادورية، اليوم الأربعاء، أن صحفيين يعملان مع صحيفة إكوادورية اخُتطفا بالقرب من منطقة صراع حدودية مع كولومبيا.

وقال وزير الداخلية، سيزار نافاس، إن الصحفيين وسائقهم اختفوا بعد المرور عبر نقطة تفتيش عسكرية في إكوادور وحذرهم من الظروف الخطرة التي تنتظرهم.

وقال مسئولون إن فريق "ايل كوميرسيو" الإخباري تم اختطافه ونقله بعد ذلك إلى كولومبيا.

وقالت السلطات إنهم كانوا على اتصال مع الخاطفين المزعومين وأنه يعتقد أن جميع الأشخاص الثلاثة الذين تم اختطافهم على ما يرام.

ازداد العنف على طول الحدود الشمالية لإكوادور، في الأسابيع الأخيرة، مع تصادم المسئولين مع جماعات الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى المقاتلين السابقين المعارضين للقوات المسلحة الثورية السابقة في كولومبيا التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية.

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