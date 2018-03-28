رئيس جامعة بنها يقود مسيرة حاشدة لدعم المشاركة الانتخابية

لليوم الثالث على التوالي، قامت قيادات جامعة بنها، برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي، بالخروج إلى شوارع مدينه بنها والمرور على اللجان الانتخابية بها، في احتفالية وطنية ضخمة، نظمتها إدارة الجامعة وشارك فيها آلاف الطلاب.



وشارك رئيس الجامعة عدد من عمداء الكليات، ومنهم الدكتور حسين أباظة، عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور السيد فودة، عميد كلية الحقوق، والدكتور خالد عيسوي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والأمناء المساعدين للجامعة.



طافت المسيرة الحاشدة شوارع بنها، ومرت على اللجان الانتخابية، وشهدت هتافات حماسية من الطلاب عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنية.



وأكد «القاضي» أن مشاركة الجامعة وقيادتها جاء تشجيعًا لطلابها بعد أن لمسنا مدى وطنيتهم وحبهم للوطن وانتمائهم الشديد له، فقد صحح الشباب المصري وفي المقدمة منهم طلاب الجامعات صورته أمام العالم وأثبت أنه شباب محب لوطنه وإيجابي في مشاركته لأحداثه.



وقال «القاضى»: نحن بصفتنا أساتذة وآباء كان لا يمكن أن نتخلف لحظة واحدة عن مساندة ودعم شبابنا وطلابنا الذين يؤكدون كل يوم أنهم جديرون بحمل الأمانة في مستقبل هذا الوطن.