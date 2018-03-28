القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
محافظات
الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:57 م

رئيس جامعة بنها يقود مسيرة حاشدة لدعم المشاركة الانتخابية

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
القليوبية - صلاح حسنى
dostor.org/2108327

لليوم الثالث على التوالي، قامت قيادات جامعة بنها، برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي، بالخروج إلى شوارع مدينه بنها والمرور على اللجان الانتخابية بها، في احتفالية وطنية ضخمة، نظمتها إدارة الجامعة وشارك فيها آلاف الطلاب.

وشارك رئيس الجامعة عدد من عمداء الكليات، ومنهم الدكتور حسين أباظة، عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور السيد فودة، عميد كلية الحقوق، والدكتور خالد عيسوي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والأمناء المساعدين للجامعة.

طافت المسيرة الحاشدة شوارع بنها، ومرت على اللجان الانتخابية، وشهدت هتافات حماسية من الطلاب عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنية.

وأكد «القاضي» أن مشاركة الجامعة وقيادتها جاء تشجيعًا لطلابها بعد أن لمسنا مدى وطنيتهم وحبهم للوطن وانتمائهم الشديد له، فقد صحح الشباب المصري وفي المقدمة منهم طلاب الجامعات صورته أمام العالم وأثبت أنه شباب محب لوطنه وإيجابي في مشاركته لأحداثه.

وقال «القاضى»: نحن بصفتنا أساتذة وآباء كان لا يمكن أن نتخلف لحظة واحدة عن مساندة ودعم شبابنا وطلابنا الذين يؤكدون كل يوم أنهم جديرون بحمل الأمانة في مستقبل هذا الوطن.

رئيس جامعة بنها يقود مسيرة حاشدة لدعم المشاركة الانتخابية
ads
الآن

الوطنية للانتخابات توضح موقف مبارك من التصويت فى انتخابات الرئاسة

محمد صلاح يظهر فى لجنة مصر الجديدة الرسمية

بالفيديو.. على طريقة خالتي فرنسا.. رقصة سيدة على بشرة خير

مقتل عاملين وإصابة آخر فى انفجار بميناء وسط إيطاليا

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

إخراج جميع الصحفيين والإعلاميين من لجنة الثورة قبل وصول «مبارك»

حقيقة فيديو «الجزيرة» المفبرك حول اعتداء «ضابط» على «رضيع»

ألبومات الصور

شاهد.. أحمد عز يدلي بصوته في الانتخابات بلجان المعادي

بالفيديو.. على طريقة خالتي فرنسا.. رقصة سيدة على بشرة خير

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد عددًا من اللجان الانتخابية

بالصور.. إقبال كبير من المواطنين للتصويت في بلقاس بالدقهلية

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

إخراج جميع الصحفيين والإعلاميين من لجنة الثورة قبل وصول «مبارك»

حقيقة فيديو «الجزيرة» المفبرك حول اعتداء «ضابط» على «رضيع»

كشكول

موظفو "المعاهد الأزهرية" يشكون: "مرتباتنا بتضيع"

بالصور.. إخلاء حرم جامعة القاهرة للمشاركة بالانتخابات

"خريجي الأزهر" بالمنيا تطلق قوافل غذائية لأهالي المحافظة

أسماء الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي بالبحيرة الأزهرية

تسهيلات وزارة التعليم العالي والجامعات للطلاب والعاملين للمشاركة بالانتخابات

الأمصار

جماعة حقوقية تايوانية تنتقد معاملة الصين لناشط محتجز

قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق بمحافظة ديالى العراقية

نائب لبناني: دولتنا مفلسة وسياسة الاستدانة انتحار مالي

الحكم على مواطنين سعوديين بتهمة الانضمام لـ "حزب الله العراقي"

نائب برلماني: العمالة الوافدة في البحرين محمية بفضل القوانين

منوعات

نصائح ديل كارنيجي للتعامل مع الناس وتجنب الإرهاق في العمل

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

في ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركي

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك