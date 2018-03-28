شباب كرادسة يتوافدون على لجان الاقتراع

بدأ شباب كرداسة، في الساعات قبل الأخيرة من اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة، التوافد علي لجان الاقتراع للمشاركة في العرس.



ومن ناحية أخرى، تواصل سيدات مركز كرداسة التوافد علي اللجان الانتخابية لليوم الثالث علي التوالي للمشاركة في العرس الانتخابي، لاستكمال مشروعات التطوير، والإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، في الفترة الرئاسية الأولي.



وبدأ أول أمس الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.