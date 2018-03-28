غلق جميع طرق الوادى الجديد بسبب العاصفة الترابية

أعلن مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء عبدالرحمن شحاتة، اليوم الأربعاء، غلق جميع طرق الـ9 السرية والداخلية بالمحافظة، نظرًا لتعرض جميع مناطق المحافظة لعاصفة ترابية حجبت الرؤية على الطرق.



أكد «عبدالرحمن»، على غلق طريق الفرافرة - ديروط، الفرافرة-الداخلة، الداخلة- شرق العوينات، الفرافرة - الواحات البحرية، الخارجة - الداخلة، وطرق الخارجة - أسيوط، والخارجة - باريس، باريس- الأقصر، باريس - درب الأربعين.



وأضاف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، أنه سيتم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل الطرق بالمحافظة والتنبيه علي مستخدمي الطرق بالتوقف علي جانبي الطريق واتباع تعليمات السلامة لحين انتهاء هبوب الرياح التربية والتي حجبت الرؤية الأفقية والراسية في مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفى سياق متصل، رفعت محافظة ومديرية أمن الوادى الجديد، حالة الطوارئ القصوى وذلك لمواجهة العواصف الترابية، فيما أغلقت قوات الأمن عددًا من الطرق السريعة.



وكانت محافظة الوادي الجديد تعرضت اليوم الأربعاء، لموجة من العواصف الترابية ضربت مركزي الداخلة والفرافرة وتسببت في غلق الطرق وحجب الرؤية.



ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، برفع حالة الطوارئ وتجهيز خطوط ساخنة لمتابعة آخر المستجدات وتلقى شكاوى المواطنين.

