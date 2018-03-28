«مرور الصحراوي»: غلق طريق «أسيوط - الفرافرة» بسبب العواصف
أغلقت إدارة مرور أسيوط الطريق الصحراوي "الشرقي والغربي" بسبب وجود عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
وفي نفس الوقت، أعلنت إدارة مرور أسيوط عن غلق طريق "الفرافرة- ديروط" بسبب العواصف الترابية.
ورصدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة أسيوط وجود عواصف ترابية متوجهة من محافظة الوادي الجديد إلى محافظة أسيوط.
ودعت غرفة عمليات المحافظة جميع المواطنين بالتزام التدابير اللازمة اتجاه العاصفة الترابية.