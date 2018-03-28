«مرور الصحراوي»: غلق طريق «أسيوط - الفرافرة» بسبب العواصف

بالصور.. إقبال كبير من المواطنين للتصويت في بلقاس بالدقهلية

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة السيدات وكبار السن، للإدلاء بأصواتهن في المارثون الرئاسي. يذكر أنه بدأ أمس الأول، تصويت المصريين في ...