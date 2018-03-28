بالفيديو.. رئيس المجلس العالمي للتسامح يتفقد لجان التجمع الخامس

تفقد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الإماراتي، اليوم الأربعاء، عددًا من اللجان الانتخابية بمنطقة التجمع الخامس للاطلاع والاطمئنان على الأجواء الانتخابية، في ثالث أيام التصويت.



وأعرب رئيس المجلس عن سعادته بالأجواء الانتخابية والإجراءات التأمينية.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام بجميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين الماضي وحتى اليوم الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجانٍ فرعية، على مستوى الجمهورية و367 لجنة عامة في الداخل.