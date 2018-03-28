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الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:56 م

محافظ الغربية يشيد بمشاركة أهالى «سنباط» فى الانتخابات

اللواء احمد ضيف صقر
اللواء احمد ضيف صقر
الغربية - حسام فوزي جبر واحمد فودة
dostor.org/2108320

أشاد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بمشاركة قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، في الانتخابات الرئاسية الجارية الآن، مؤكدًا أن القرى الأعلى من حيث نسبة المشاركة علي مستوي المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن مواطنى الغربية بصفة عامة وقري مركز زفتي والسنطة كانوا علي مستوي المسئولية، خاصة السيدات وكبار السن.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مجلس ومدينة زفتي، للجان الانتخابية بمدينة زفتي، يرافقه أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية، والتنفيذية بالمدينة، وحرص الجميع علي التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

بدأت أمس الأول انتخابات الرئاسة في الداخل، واستمرت على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم.

محافظ الغربية يشيد بمشاركة أهالى «سنباط» فى الانتخابات
محافظ الغربية يشيد بمشاركة أهالى «سنباط» فى الانتخابات
محافظ الغربية يشيد بمشاركة أهالى «سنباط» فى الانتخابات
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