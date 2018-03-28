أخبار الرابعة.. أنباء عن تصويت «مبارك» ومراقب إماراتى فى التجمع
لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، يقدم "الدستور" لقرائه خدمة الأخبار على مدار الساعة، يتم من خلالها رصد أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها الانتخابات الرئاسية خلال الساعة، حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية في التاسعة مساءً، وإعلان نتائج الفرز التفصيلية:
الوطنية للانتخابات: بدء فرز أصوات الناخبين فى التاسعة مساءً ولا نية للتمديد
إخراج جميع الصحفيين والإعلاميين من لجنة الثورة قبل وصول «مبارك»
مراقب إماراتي يتفقد لجان مدرسة "سيزا نبراوي" بالتجمع الخامس
برلماني يوفر وسائل لنقل الناخبين ببولاق الدكرور
الوطنية للانتخابات: الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة