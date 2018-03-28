بالصور.. مسيرة جماهيرية تجوب شوارع الفيوم تأييدًا للسيسي

شارك العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مسيرة جابت عددا من شوارع مدينة الفيوم، لحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وردد المشاركون أثناء المسيرة الهتافات الحماسية التى تلهب حماس المواطنين.



وارتدى المشاركون فى المسيرة "تى شيرتات" عليها صور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وجابوا شورع الفيوم على متن دراجات نارية، مرددين هتافات "تحيا مصر" و"السيسى رئيسى".



وأكد المشاركون فى المسيرة أن محافظة الفيوم أعطت المثل والقدوة فى نسبة المشاركة فى الانتخابات، وأن نزولهم لحث باقى لمواطنين على ضرورة المشاركة لتصل الصورة الصحيحة عن مصر وشعبها للعالم أجمع.