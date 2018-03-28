القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:53 م

بالصور.. مسيرة جماهيرية تجوب شوارع الفيوم تأييدًا للسيسي

صوره من الانتخابات
صوره من الانتخابات
الفيوم - هيام عزام:
dostor.org/2108314

شارك العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مسيرة جابت عددا من شوارع مدينة الفيوم، لحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وردد المشاركون أثناء المسيرة الهتافات الحماسية التى تلهب حماس المواطنين.

وارتدى المشاركون فى المسيرة "تى شيرتات" عليها صور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وجابوا شورع الفيوم على متن دراجات نارية، مرددين هتافات "تحيا مصر" و"السيسى رئيسى".

وأكد المشاركون فى المسيرة أن محافظة الفيوم أعطت المثل والقدوة فى نسبة المشاركة فى الانتخابات، وأن نزولهم لحث باقى لمواطنين على ضرورة المشاركة لتصل الصورة الصحيحة عن مصر وشعبها للعالم أجمع.

بالصور.. مسيرة جماهيرية تجوب شوارع الفيوم تأييدًا للسيسي
بالصور.. مسيرة جماهيرية تجوب شوارع الفيوم تأييدًا للسيسي
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