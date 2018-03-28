القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:34 م

طفلة بمصر الجديدة لأمن اللجنة: «سلمولى على السيسى»

طفلة بمصر الجديدة
أيمن حمزة
dostor.org/2108123

فوجئت قوات تأمين لجنة يحيى المشد، إحدى اللجان الانتخابية بحى مصر الجديدة، بالطفلة رؤى حسن، وهى تجرى عليهم لتوجه لهم التحية، وتطلب منهم التقاط الصور الفوتوغرافية للذكرى.

وعقب الانتهاء من التصوير، طلبت منهم إبلاغ الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية، قائلة: «سلمولى على الرئيس، وبلغوه تحياتى وقبلاتى»، ظنًا منها أن رجال الأمن باللجنة يلتقون الرئيس كل يوم.

وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة فى الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهى، اليوم الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

طفلة بمصر الجديدة لأمن اللجنة: «سلمولى على السيسى»
طفلة بمصر الجديدة لأمن اللجنة: «سلمولى على السيسى»
طفلة بمصر الجديدة لأمن اللجنة: «سلمولى على السيسى»
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