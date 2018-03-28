القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
اقتصاد
الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:28 م

المفوضية الأوروبية تقترح خفض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود

المفوضية الأوروبية
وكالات
dostor.org/2108109

اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبى، فى مسعى لجعل تحويل العملة أكثر إنصافًا للمستهلكين.

وأوضحت المفوضية عبر تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أنه بموجب القواعد الحالية لا يمكن أن تكلف المدفوعات في منطقة اليورو التى تضم 19 دولة أكثر من التحويلات المحلية، كما يجب أن تمتد هذه الفائدة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوفر مستخدمو خدمات الدفع 900 مليون يورو سنويًا، وفقًا لتكهنات المفوضية.

وأضافت المفوضة الأوروبية أن هذا الاقتراح سيخفض رسوم المعاملات إلى عدد محدود من اليورو أو حتى سنتات، بينما الآن تصل تكلفة التحويلات المصرفية إلى 24 يورو فى بعض الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه على التحويلات المصرفية، ومدفوعات البطاقات، والسحب النقدى.

كما اقترحت المفوضية أيضًا زيادة الشفافية فى المدفوعات التى تتضمن تحويلات العملة حتى يكون المستهلكون على دراية بالتكاليف.

وهبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.05% ليسجل 1.2379 دولار.

ads
اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ أقل من شهرين

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

عجوز تطلب «النجدة» لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بروض الفرج

«جاءوا على الأكتاف».. معمرون تخطوا المائة يشاركون في الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

بالفيديو.. مسن يرقص على أنغام «وقت الشدائد»

«معلومات الوزراء»: لا صحة لمد التصويت للغد

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال كثيف على لجان انتخابات الغربية

مسيرة لطلاب تربية دمياط للمشاركة فى الانتخابات

بالصور.. تزايد الإقبال على لجان تمى الأمديد بالدقهلية

تزايد أعداد الناخبين فى السنبلاوين بالدقهلية

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

كشكول

بالصور.. وزير التعليم العالي يزور جامعة القاهرة

"كشكول" يكشف تفاصيل خطة تطبيق النظام التعليمي الجديد

أسماء الفائزين في اللياقة البدنية بإعدادية دمياط الأزهرية

المعاهد الأزهرية: تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين للجان الانتخابية

للمرة الخامسة.. إصابة طالب في حادث تصادم أمام جامعة الأزهر

الأمصار

خفض تكاليف تحويل الأموال بمنطقة اليورو

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي بالبحرين

وزير بحريني: على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم

الأمين العام لـ"أوبك" يؤكد زيادة الاستثمار في قطاع النفط

عودة أطفال الغجر في العراق إلي المدرسة بعد سنوات من الحرمان

منوعات

نصائح ديل كارنيجي للتعامل مع الناس وتجنب الإرهاق في العمل

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

في ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركي

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك