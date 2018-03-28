المفوضية الأوروبية تقترح خفض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود

اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات اليورو عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبى، فى مسعى لجعل تحويل العملة أكثر إنصافًا للمستهلكين.



وأوضحت المفوضية عبر تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أنه بموجب القواعد الحالية لا يمكن أن تكلف المدفوعات في منطقة اليورو التى تضم 19 دولة أكثر من التحويلات المحلية، كما يجب أن تمتد هذه الفائدة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



ومن المتوقع أن يوفر مستخدمو خدمات الدفع 900 مليون يورو سنويًا، وفقًا لتكهنات المفوضية.



وأضافت المفوضة الأوروبية أن هذا الاقتراح سيخفض رسوم المعاملات إلى عدد محدود من اليورو أو حتى سنتات، بينما الآن تصل تكلفة التحويلات المصرفية إلى 24 يورو فى بعض الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه على التحويلات المصرفية، ومدفوعات البطاقات، والسحب النقدى.



كما اقترحت المفوضية أيضًا زيادة الشفافية فى المدفوعات التى تتضمن تحويلات العملة حتى يكون المستهلكون على دراية بالتكاليف.



وهبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.05% ليسجل 1.2379 دولار.