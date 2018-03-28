بالصور.. محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية

تابع عصام البديوي، محافظ المنيا - اليوم - سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان الانتخابية؛ للاطمئنان على تيسير كافة الإجراءات على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



تفقد المحافظ يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، اللجان الانتخابية بمدرسة دماريس الابتدائية المشتركة، والمدرسة الابتدائية بنين بالبرجاية، ومدرسة صفط اللبن الابتدائية.



وأكد المحافظ أن مشاركة المواطنين في الانتخابات مهمة، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.