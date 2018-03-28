«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، توضح فيه حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا علي صفحات الإخوان حول فيديو يحمل عنوان اعتداء ضابط احتياط على طفل رضيع يدعي، «السيد أحمد حافظ».



وقالت، إن الواقعة تتمثل في أن سيدة كانت تحمل ابنها داخل محل إكسسوارات بالزقازيق، وحدث خلاف مع صاحب المحل وتدخل أخيه.



وأضافت، أنه ليس ضابطًا، بل يعمل في مجال المقاولات، وتعدى بالضرب على السيدة ووقعت على الأرض هي وابنها.



وأكد البيان أنه تم تحرير محضر بالواقعة برقم 3778 أحوال بقسم أول الزقازيق بتاريخ 27 مارس 2018، مشيرة إلى أن الطفل بصحة جيدة.

