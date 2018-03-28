القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:23 م

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح مبنى ملحق كلية التربية للطفولة

منصور حسن، رئيس جامعة
منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2108092

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف -اليوم الأربعاء- مبنى ملحق كلية التربية للطفولة المبكرة بشرق النيل، موجهًا بإطلاق اسم الدكتور أشرف مرسى، عميد الكلية على المدرج الرئيسى، تقديرًا لمجهوداته فى خدمة العملية بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات.

وقال "حسن" إن المبنى الجديد تم بناؤه على مساحة 800 متر مربع ومكون من طابقين وهما عبارة عن فاصلين، أحدهما إدارى، وفاصل مدرجات تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، بالإضافة إلى مساحة كبرى مخصصة لإنشاء حضانة لتدريب الطلاب.

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