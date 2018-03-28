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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:23 م

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيتخلى عن أسلحته النووية

ترامب وزعيم كوريا
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
إسراء أحمد
dostor.org/2108090

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك احتمالات قوية بأن يتخلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون عن أسلحته النووية.

وقال عبر حسابه الرسمي على«تويتر»: لسنوات عديدة وخلال العديد من الإدارات، قال الجميع إن السلام ونزع السلام النووي عن شبه الجزيرة الكورية أمر شبه مستحيل، والآن هناك فرصة جيدة بأن يقوم كيم جونج أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية.. نتطلع لاجتماعنا المقبل.

وتابع ترامب: تلقيت الليلة الماضية رسالة من الرئيس الصيني بأن اجتماعه مع كيم يونج أون سارت بشكل جيد للغاية وأنه يتطلع للقاء معي، ولكن للأسف يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبة والضغط بأي ثمن للاستمرار في نزع الأسلحة.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب قمة مع زعيم كوريا الشمالية، خلال الفترة المقبلة، وتأتي تغريدة ترامب بعد زيارة كيم يونج أون، غير الرسمية والمفاجأة للصين.

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيتخلى عن أسلحته النووية
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