القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
فن
الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:22 م

تعليق محمد حفظى على توليه منصب رئيس مهرجان القاهرة

المنتج والسيناريست
المنتج والسيناريست محمد حفظي
عربي السيد
dostor.org/2108089

أعلنت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن اختيار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيسً لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، المُقرر إنطلاقها من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، خلفًا للناقدة ماجدة واصف، فيما يستمر الناقد السينمائي الكبير والإعلامي يوسف شريف رزق الله كمديرًا فنيًا للمهرجان.

وعن هذا الاختيار علق حفظي على "فيس بوك" قائلًا: "عاصرت مهرجان القاهرة كواحد من الجمهور، وكسينمائي ثم كأحد أعضاء فريق المهرجان خلال السنوات الأخيرة.. اختياري في هذه الدورة رئيسًا لأحد أهم وأقدم مهرجانات العالم العربي يجعل سعادتي مختلطة مع إحساسي بالمسؤولية الكبيرة".

وأضاف حفظي: "كل ما أفكر به الآن هو كيفية تطوير المهرجان وعلاج مشكلات الدورات السابقة، والبناء على جهود وإنجازات بُذلت وتحققت من قبل، وأكثر ما يجعلني متحمسًا هو التعاون مع السينمائي الكبير الرائع يوسف شريف رزق الله الذي يستمر مديرًا فنيًا للمهرجان، كما أتوجه بالشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على ثقتها بي".


وقبل رئاسته للمهرجان كان حفظي عضوًا للمجلس الاستشاري بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومستشارًا لملتقى القاهرة السينمائي التابع للمهرجان، وعضوًا بلجنة تحكيم دورة 2010 من المهرجان.

وشغل حفظي منصب مدير مهرجان إسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة لمدة دورتين، وعضوًا بغرفة صناعة السينما المصرية منذ عام 2013، وعبر كل هذه الأنشطة يستمر حفظي في دعم السينما المستقلة بمصر والعالم العربي.

ads
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

منذ شهر

فيديو.. «هنيدى» يتحدى محمد رمضان على طريقته الخاصة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

منذ أقل من شهرين

استعدادات مكثفة لإطلاق القناة الأولى بتقنية HD غدًا

الآن

عجوز تطلب «النجدة» لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بروض الفرج

«جاءوا على الأكتاف».. معمرون تخطوا المائة يشاركون في الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

بالفيديو.. مسن يرقص على أنغام «وقت الشدائد»

«معلومات الوزراء»: لا صحة لمد التصويت للغد

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال كثيف على لجان انتخابات الغربية

مسيرة لطلاب تربية دمياط للمشاركة فى الانتخابات

بالصور.. تزايد الإقبال على لجان تمى الأمديد بالدقهلية

تزايد أعداد الناخبين فى السنبلاوين بالدقهلية

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

كشكول

بالصور.. وزير التعليم العالي يزور جامعة القاهرة

"كشكول" يكشف تفاصيل خطة تطبيق النظام التعليمي الجديد

أسماء الفائزين في اللياقة البدنية بإعدادية دمياط الأزهرية

المعاهد الأزهرية: تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين للجان الانتخابية

للمرة الخامسة.. إصابة طالب في حادث تصادم أمام جامعة الأزهر

الأمصار

خفض تكاليف تحويل الأموال بمنطقة اليورو

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي بالبحرين

وزير بحريني: على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم

الأمين العام لـ"أوبك" يؤكد زيادة الاستثمار في قطاع النفط

عودة أطفال الغجر في العراق إلي المدرسة بعد سنوات من الحرمان

منوعات

نصائح ديل كارنيجي للتعامل مع الناس وتجنب الإرهاق في العمل

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

في ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركي

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك