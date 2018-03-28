تعليق محمد حفظى على توليه منصب رئيس مهرجان القاهرة

أعلنت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن اختيار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيسً لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، المُقرر إنطلاقها من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، خلفًا للناقدة ماجدة واصف، فيما يستمر الناقد السينمائي الكبير والإعلامي يوسف شريف رزق الله كمديرًا فنيًا للمهرجان.



وعن هذا الاختيار علق حفظي على "فيس بوك" قائلًا: "عاصرت مهرجان القاهرة كواحد من الجمهور، وكسينمائي ثم كأحد أعضاء فريق المهرجان خلال السنوات الأخيرة.. اختياري في هذه الدورة رئيسًا لأحد أهم وأقدم مهرجانات العالم العربي يجعل سعادتي مختلطة مع إحساسي بالمسؤولية الكبيرة".



وأضاف حفظي: "كل ما أفكر به الآن هو كيفية تطوير المهرجان وعلاج مشكلات الدورات السابقة، والبناء على جهود وإنجازات بُذلت وتحققت من قبل، وأكثر ما يجعلني متحمسًا هو التعاون مع السينمائي الكبير الرائع يوسف شريف رزق الله الذي يستمر مديرًا فنيًا للمهرجان، كما أتوجه بالشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على ثقتها بي".





وقبل رئاسته للمهرجان كان حفظي عضوًا للمجلس الاستشاري بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومستشارًا لملتقى القاهرة السينمائي التابع للمهرجان، وعضوًا بلجنة تحكيم دورة 2010 من المهرجان.



وشغل حفظي منصب مدير مهرجان إسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة لمدة دورتين، وعضوًا بغرفة صناعة السينما المصرية منذ عام 2013، وعبر كل هذه الأنشطة يستمر حفظي في دعم السينما المستقلة بمصر والعالم العربي.