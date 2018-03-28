القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:22 م

وصول 300 مهاجر جديد إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2108088

وصل نحو 300 لاجئ ومهاجر، على متن 8 قوارب، إلى جزيرة ليسبوس اليونانية شرق بحر إيجة، منذ الليلة الماضية.

واتخذت سلطات الجزيرة الإجراءات اللازمة لاستقبالهم.

وأشارت صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إلى أن وصول تلك الدفعة الجديدة من المهاجرين إلى الجزيرة التي تضم مخيم "موريا" للاجئين المكتظ بالفعل بـ5 آلاف وثلاثمائة شخص، يمثل صداعًا جديدًا في رأس السلطات.

وقال مسئولون محليون، إن "هؤلاء اللاجئين والمهاجرين وصلوا إلى اليونان عبر تركيا"، وعزوا تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين بأنه ناجم عن ضعف الإجراءات الأمنية في تركيا.

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