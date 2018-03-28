«الصحة»: إصدار 57 ألف قرار علاج بتكلفة 128 مليون جنيه خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 57 ألف و812 قرار للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 128 مليون و112 ألف جنيه، وذلك في الفترة من 17 إلى 22 مارس الجاري.



وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 14 ألف و82 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سى" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.



وأضاف " كاظم "، أن القرارات تضمنت 39 ألف و587 قرارا لإجراء عمليات جراحة،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف وإذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 538 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 32 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.



من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 116 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

