«الجبل الأسود» تطرد دبلوماسيًا روسيًا على خلفية قضية «سكريبال»

أعلنت حكومة الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسي روسي على خلفية حادث "تسميم" الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال وإبنته يوليا في مدينة ساليزبري البريطانية.



وأوضحت الحكومة، في بيان نقلته شبكة "إيه.بي.سي." الأمريكية، أنه تم إبلاغ سفارة روسيا في بودجوريتسا بالقرار، وإمهال الدبلوماسي سبعة أيام لمغادرة البلاد، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع حلفاء البلاد.



وكانت 23 دولة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، أعلنت أمس الأول الإثنين طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية اتهام موسكو بتسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال في بريطانيا.

