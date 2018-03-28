مسيرة لطلاب تربية دمياط للمشاركة فى الانتخابات

شارك طلاب كلية التربية بجامعة دمياط، في الانتخابات الرئاسية 2018، بمسيرة حاشدة رافعين أعلام مصر، وذلك قبل توجههم إلى مقار لجانهم الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، حيث إن اليوم آخر أيام التصويت بالانتخابات.



وبدأ أول أمس الإثنين تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية، وتنتهي اليوم الأربعاء.



يتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.