«عاشور» و«نصر» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار

وقع سامح عاشور، نقيب المحامين، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين طرفيه، واستكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا فى الاتجاهين، بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيًا، وما يستلزمه من قبول الدفع الإلكتروني والاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية فى أداء تلك الخدمات، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.



ويشكل الطرفان لجنة تنفيذية مشتركة خلال أسبوع، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول، ومتابعة تنفيذه طوال مدة سريانه التى حددت بثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة، ما لم يعلن أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم رغبته فى التجديد قبل النهاية بمدة شهرين على الأقل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.



يذكر أن النقابة وقعت بروتوكولًا آخر في 5 مارس 2017، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيًا.