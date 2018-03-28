القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:13 م

«فؤاد»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية فاق البرلمانية بنسبة 150%

الإقبال على الانتخابات
الإقبال على الانتخابات الرئاسية
سعيدة عامر
dostor.org/2108059

أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأكد، أن هذا الإقبال يدل على مدى وعى الشعب المصري في ممارسة حقوقه الدستورية والحفاظ على دولته آمنة ومستقرة.

وقال فؤاد في بيان له، أن نسبة الإقبال هذه المرة على انتخابات الرئاسة تعادل نسبة ١٥٠% من الإقبال على انتخابات مجلس النواب الماضية

وأشار، إلى أن تقديراته للنزول في المشاركة الانتخابية كانت أقل من ذلك إلا أن المؤشرات الأولية فاقت التوقعات.

وأكد، أن إقبال الناخبين على التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية زاد بشكل ملحوظ.

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