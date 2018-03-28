بالصور.. الطوابير تمتد بمحيط لجان مرسى علم بالبحر الأحمر

شهدت لجان مدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، حيث امتدت طوابير الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.



يُذكر أن عدد الناخبين فى البحر الأحمر يبلغ 336 ألفًا و954 مواطنًا، يصوتون فى 110 لجان فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة، و109 مراكز انتخابية، بينما يبلغ عدد ممن يحق لهم التصويت فى أنحاء محافظات مصر 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبًا يعاونهم 110 آلاف موظف.



كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، أمس الأول الإثنين في جميع المحافظات، لتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.