التايمز: ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بتهديداته لإيران

أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لإيران من شأنها وضع الشرق الأوسط في خطر حقيقي.



وتابعت الصحيفة أن مستشاري ترامب يلعبون بالنار بشأن التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية، لأن هذا الأمر يعتبر من المستحيلات.



وأشارت الصحيفة إلى أن كشف إسرائيل عن تدميرها لمفاعل نووي سوري عام 2007، يعتبر تهديدا غير مباشر بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، وأن هذا الأمر مازال مطروحًا ما لم تقدم طهران أي تنازلات للإدارة الأمريكية.



وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران مازال جاريًا ولكنه يواجه تحديات خطيرة تنذر بموته، ويوم 12 مايو المقبل يجب على ترامب أن يتوصل لاتفاق بشأنه والعمل على قبوله واستمراره أو سحب الثقة منه، وأي سحب منه يتوجب أن يليه فرض عقوبات صارمة على إيران.



وأشارت الصحيفة إلى أن كافة المؤشرات تدل على أن ترامب يجهز لمفاجأة غير سارة لإيران، من خلال تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية وجون بولتون مستشارًا للأمن القومي، حيث يعرف عنهم رفضهم للاتفاق النووي الإيراني، ويؤيدون فكرة توجيه ضربة عسكرية لها.



وأضافت الصحيفة أن الكثير من الدبلوماسيين يتخوفون من المرحلة المقبلة، لأن أي محاولة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران لن يدع الأخيرة صامتة، كما أن المملكة العربية السعودية هددت بامتلاك قنبلة نووية مثل إيران، الأمر الذي من شأنه أن يحول الشرق الأوسط لساحة حرب.