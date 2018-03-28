القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
عالم
الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:11 م

التايمز: ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بتهديداته لإيران

ترامب
ترامب
إسراء أحمد
dostor.org/2108051

أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لإيران من شأنها وضع الشرق الأوسط في خطر حقيقي.

وتابعت الصحيفة أن مستشاري ترامب يلعبون بالنار بشأن التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية، لأن هذا الأمر يعتبر من المستحيلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كشف إسرائيل عن تدميرها لمفاعل نووي سوري عام 2007، يعتبر تهديدا غير مباشر بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، وأن هذا الأمر مازال مطروحًا ما لم تقدم طهران أي تنازلات للإدارة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران مازال جاريًا ولكنه يواجه تحديات خطيرة تنذر بموته، ويوم 12 مايو المقبل يجب على ترامب أن يتوصل لاتفاق بشأنه والعمل على قبوله واستمراره أو سحب الثقة منه، وأي سحب منه يتوجب أن يليه فرض عقوبات صارمة على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافة المؤشرات تدل على أن ترامب يجهز لمفاجأة غير سارة لإيران، من خلال تعيين مايك بومبيو وزيرًا للخارجية وجون بولتون مستشارًا للأمن القومي، حيث يعرف عنهم رفضهم للاتفاق النووي الإيراني، ويؤيدون فكرة توجيه ضربة عسكرية لها.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من الدبلوماسيين يتخوفون من المرحلة المقبلة، لأن أي محاولة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران لن يدع الأخيرة صامتة، كما أن المملكة العربية السعودية هددت بامتلاك قنبلة نووية مثل إيران، الأمر الذي من شأنه أن يحول الشرق الأوسط لساحة حرب.

ads
اقرأ أيضًا
منذ يومين

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ يومين

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

منذ 3 أيام

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟

منذ 4 أيام

«أرنولد شوارزنيجر» يقترح رئيسًا بديلًا لترامب

منذ 5 أيام

إدراج «الإخوان» إرهابية أولى مهام المستشار الجديد للأمن القومى الأمريكى

منذ 6 أيام

عاجل.. ترامب يقيل مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض

الآن

شاهد.. رئيس أركان الجيش يتفقد اللجان الانتخابية فى الإسماعيلية

عجوز تطلب «النجدة» لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بروض الفرج

«جاءوا على الأكتاف».. معمرون تخطوا المائة يشاركون في الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

بالفيديو.. مسن يرقص على أنغام «وقت الشدائد»

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

ألبومات الصور

بالصور.. إقبال كثيف على لجان انتخابات الغربية

مسيرة لطلاب تربية دمياط للمشاركة فى الانتخابات

رئيس جامعة المنيا: المصريون قادرون على صنع القرار

بالصور.. تزايد الإقبال على لجان تمى الأمديد بالدقهلية

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

«الداخلية» توضح حقيقة فيديو اعتداء «ضابط » على «رضيع»

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

كشكول

بالصور.. وزير التعليم العالي يزور جامعة القاهرة

"كشكول" يكشف تفاصيل خطة تطبيق النظام التعليمي الجديد

أسماء الفائزين في اللياقة البدنية بإعدادية دمياط الأزهرية

المعاهد الأزهرية: تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين للجان الانتخابية

للمرة الخامسة.. إصابة طالب في حادث تصادم أمام جامعة الأزهر

الأمصار

خفض تكاليف تحويل الأموال بمنطقة اليورو

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي بالبحرين

وزير بحريني: على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم

الأمين العام لـ"أوبك" يؤكد زيادة الاستثمار في قطاع النفط

عودة أطفال الغجر في العراق إلي المدرسة بعد سنوات من الحرمان

منوعات

نصائح ديل كارنيجي للتعامل مع الناس وتجنب الإرهاق في العمل

علماء يكتشفون أول حالة لـ«ولادة التابوت»

في ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركي

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك