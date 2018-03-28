مسيرة لتموين دمياط تجوب الشوارع

شاركت مديرية التموين بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان في الانتخابات الرئاسية، بمسيرة حاشدة للعاملين بالمديرية تجوب شوارع وميادين المحافظة رافعين أعلام مصر، وذلك قبل توجههم إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لحث المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وبدأ أول أمس الإثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.