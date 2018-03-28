«الشبة المصرية» راعية لبطولة «التايكوندو» بالمغرب

وقّع محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، واللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اتفاقية رعاية للبطولة الإفريقية للتايكوندو، التي تقام حاليّا بمدينة أغادير المغربية فى الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري.



وقال "حسني"، إن رعاية الشركة للبطولة الإفريقية للتايكوندو يعكس رؤية الشركة فى المشاركة المجتمعية لرعاية أبطال مصر فى لعبة التايكوندو وتشجيع الرياضة بصفة عامة كمحور أساسي من محاور التنمية.



وأضاف، أن الاتفاقية تأتى فى أطار دعم الشركة لأبطال مصر ومساندتهم فى رحلتهم لحصد الميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليّا فى أوليمبياد طوكيو 2020.



وأكد اللواء أحمد الفولي، أن رعاية شركة الشبة المصرية يعزز من دور القطاع الخاص المصري فى دعم الرياضة والرياضيين.



وقال إن البطولة الإفريقية يشترك فيها 70 دولة من شتى بلاد العالم وتحقق الارتقاء بتصنيف اللاعبين إلى مراكز متقدمة تساعدهم على الدخول إلى الأولمبياد مباشرة دون أي تصفيات أو ملحق"، مضيفًا: "لدينا 16 لاعبا ولاعبة يشاركون فى البطولة ما يدفعنا إلى الارتقاء بتصنيفهم قبل الأولمبياد من خلال البطولة الأفريقية بالمغرب".