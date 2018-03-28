«الصحة»: وفاة وإصابة 301 ناخب حصيلة التصويت بـ«الرئاسية»

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأربعاء، حصر 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها صباح اليوم، ليصل الإجمالي إلى 301 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.



وأكد "مجاهد" في بيان اليوم، انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة لليوم الثالث على التوالي بديوان عام الوزارة تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عدد أكياس الدم والبلازما الموجودة ببنوك الدم بمختلف المحافظات يبلغ 19،385 كيس بلازما و15،889 كيس دم، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية ووجود الأطباء بمختلف المستشفيات.



وأوضح أنه تم حصر أمس 160 حالة مرضية، كما أنه تم حصر صباح اليوم 37 حالة ليصبح الإجمالي حتى الآن 301، منهم 92 شخصًا تم إسعافهم عن طريق سيارات الإسعاف المتواجدة في مكان المقر الانتخابي، والباقي تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتًا إلى وجود 22 حالة بالمستشفيات تتم مناظرتهم.

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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتا إلى أن الحالات المرضية تتراوح ما بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.



ولفت إلى أنه تم نقل 67 حالة مرضية عن طريق سيارات الإسعاف من المستشفيات للتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن هذة الخدمة تقدم مجانا للمرضى.



يذكر أنه قد توفيت ناخبة أمس الأول، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بحلوان ثم نقلت إلى مستشفى حلوان للتأمين الصحي.