شاهد.. رسالة الفنان أشرف عبد الغفور لمقاطعي الانتخابات الرئاسية

قال الفنان أشرف عبدالغفور، عقب الادلاء بصوته في الانتخابات، في لجنة ٧ بمدرسة القومية بالزمالك، في اليوم الثالث من أيام الانتخابات الرئاسية، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل فرد من الشعب المصري.



وقال عبد الغفور، أن المشهد الانتخابي الحالي يختلف عن السنوات الماضية، وأن مشاركة المواطنين خير دليل على ثقتهم في القيادة السياسية، موضحًا أن المقاطعين للانتخابات لايمثلوا إرادة الشعب المصري، قائلا «اللي بيقاطع الانتخابات ملوش حق ينتقد».



يذكر أن اللجان الانتخابية بالزمالك قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

