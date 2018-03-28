عجوز تطلب «النجدة» لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بروض الفرج

يواصل رجال الأمن بالقاهرة أداء واجبهم فى تأمين اللجان، وتقديم كل الدعم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لليوم الثالث على والأخير للانتخابات الرئاسية.



وتلقت شرطة النجدة بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، اتصالًا من سيدة عجوز تعانى من حالة صحية سيئة، ولكنها تصر على أداء واجبها الوطنى بالتصويت فى الانتخابات.



ووجه اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بنقل السيدة لمقر لجنتها بحى روض الفرج بواسطة سيارة الدورية وبمعرفة قسم حقوق الإنسان بالمديرية، وبالفعل تمكنت من الإدلاء بصوتها وسط فرحة عارمة منها، ووجهت الشكر لرجال الأمن على ما بذلونه من جهد.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.