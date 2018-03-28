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عالم
الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:46 م

مصرع وإصابة 7 أشخاص جراء انهيار أرضي في باكستان

انهيار أرضي في باكستان
انهيار أرضي في باكستان
أ ش أ
dostor.org/2107747

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في باكستان، اليوم الأربعاء، جراء انهيار أرضي وقع بمنطقة غلغت - بلتستان الإدارية الواقعة بأقصى شمال البلاد.

وذكرت شبكة «جيو نيوز» الباكستانية نقلًا عن شهود عيان، أن الحطام سقط على سبعة أشخاص اليوم أثناء محاولتهم رفع أنقاض الانهيار الأرضي الذي وقع ليلًا، بهدف إعادة فتح الطريق، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابعت الشبكة أن السكان بذلوا جهودًا لانتشال القتلى انضمت لها السلطات لاحقًا، وأنه تم استخراج جثث أربعة من الضحايا فيما لا تزال الجهود جارية للعثور على الجثتين المتبقيتين.

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