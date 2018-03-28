رئيس اتحاد منتجي الدواجن يُدلي بصوته في الدقي

أدلى الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، اليوم الأربعاء، بصوتهما في لجنة "جمال عبدالناصر" بالدقي.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.