بالفيديو.. سيدات كرداسة يرقصن على «تسلم الأيادى» بالانتخابات

دخلت مجموعة من سيدات مركز كرداسة، في وصلة رقص علي أنغام أغنية "تسلم الأيادي"، أمام لجنة فاطمة الزهراء، خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.



وواصلت سيدات مركز كرداسة التوافد علي اللجان الانتخابية لليوم الثالث علي التوالي، للمشاركة في العرس الانتخابي، لاستكمال مشروعات التطوير والإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، في الفترة الرئاسية الأولي.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.