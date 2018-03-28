بالصور.. وفد البرلمان العربى يتفقد لجنة «فاطمة عنان» بالتجمع

تفقد وفدٌ من البرلمان العربي لجان منطقة التجمع الخامس، وعددًا من المدارس منها مدرسة فاطمة عنان، معربين عن ترحابهم وسعادتهم بسير العملية الانتخابية.



وقال فداء يحيي، المتابع الدولي من الأردن،: "الكل بيساعد ومعظم الرؤساء قضاة ومستشارين وأمس حضرنا افتتاح لجنة بقصر العيني وأعجبنا بدقة العمل والشفافية".



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي اليوم الأربعاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



