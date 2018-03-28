القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:41 م

سكرتير المجمع المقدس وأساقفة من الكنيسة يصوتون بالانتخابات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2107732

أدلى أساقفة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وقام الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس بالإدلاء بصوته بمقر لجنته الانتخابية بالقاهرة، كما توجه الأنبا دانيال أسقف المعادي إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية المسجل بها اسمه في منطقة المعادي وأدلي بصوته وسط حفاوة كبيرة من المتواجدين داخل اللجنة للادلاء بأصواتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم في أجواء احتفالية.

وفي محافظة أسوان، أدلى الأنبا هدرا مطران أسوان بصوته بمقر لجنتة الانتخابية في أسوان والتى تزينت بأعلام مصر والزهور، وسط حضور مكثف لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية، كذلك حرص الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" على أن يشارك رهبان الدير في هذه الانتخابات، حيث توجه جميع الآباء الرهبان إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

كما توجه الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة إلى مقر اللجنة الإنتخابية الفرعية المسجل بها اسمه، وهي لجنة مدرسة الأزهار وأدلي بصوته الانتخابي، حيث أشاد بحسن التنظيم وإدارة العملية الانتخابية من قبل المسئولين باللجنة الانتخابية.

وأدلى الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي بصوته في الانتخابات عقب توجهه لمدرسة الدمرداش بالعباسية حيث مقر لجنته الانتخابية، وأكد أن المشاركة في العرس الانتخابي واجب واطنى على كل مصري حريص على تقدم بلاده في جميع المجالات، كما أدلى الأنبا صموئيل، أسقف طموه وتوابعها، بصوته في الانتخابات.

كما أدلى الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بصوته في الانتخابات بمقر لجنتة بمدرسة الدمرداش بمنطقة العباسية.

وشارك الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية في الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة العطارين الإعدادية بنين، فيما أدلى الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، بصوته في الانتخابات بمقر لجنته الانتخابية بالأزبكية.

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